Cagliari, dopo la serata perfetta a Perugia i playoff sono quasi blindati: la classifica

Dopo la serata di ieri Ranieri ha tanti motivi per sorridere: gol e compattezza, ottima classifica. Il Cagliari si prepara a un finale di stagione incandescente

Di: Redazione Sardegna Live

E' ormai quasi matematicamente al sicuro la qualificazione ai playoff per il Cagliari. Con la roboante vittoria di ieri a Perugia (0-5), i rossoblù si portano a 54 punti in classifica, a +9 sul Venzia nono che però ha una partita in meno dei rossoblù.

Quando mancano due giornate al termine della stagione regolamentare il primo obiettivo di mister Ranieri è quasi raggiunto. Fondamentale adesso, per una questione di incroci e vantaggi in fase playoff, cercare di arrivare il più in alto possibile in classifica.

Se il Bari, terzo, è ormai irraggiungibile (+7 con una partita in meno), la rincorsa si fa sulla sorpresa Sudtirol, a pari punti coi rossoblù ma anch'essa col ancora turno da disputare. In scia dei sardi il Parma di Buffon e compagni, lontana 3 lunghezze ma che vincendo raggiungerebbe la compagine isolana.

Con un super Lapadula, capocannoniere a 19 reti, Ranieri può contare su una squadra che ha trovato compattezza ma anche concretezza. Il Cagliari si prepara a un finale di stagione infuocato. Col Frosinone già promosso e il Genoa a un passo, i rossoblù vogliono tornare protagonisti in Serie A già dalla prossima stagione, ma c'è ancora una montagna da scalare.