Cagliari, è ufficiale: Ranieri lascia la Sardegna

L'annuncio del club: "Per sempre grati, mister"

Di: Redazione Sardegna Live

E' arrivata l'ufficialità: Claudio Ranieri lascia il Cagliari. Il tecnico romano ha comunicato alla società rossoblù la sua volontà di salutare la Sardegna dopo il miracolo della salvezza raggiunta questo weekend contro il Sassuolo a Reggio Emilia con una giornata d'anticipo.

Ad annunciare l'addio di sir Claudio è il Cagliari sui suoi canali web. "Mister Ranieri si congeda dal Cagliari: nelle sue due esperienze con il club è riuscito sempre a portare la squadra al raggiungimento dell’obiettivo finale".

"Già autore in passato di due promozioni (dalla C alla A) - aggiunge la società - e di una salvezza nella massima serie, nell’ultimo anno e mezzo ha compiuto l’ennesimo capolavoro con la vittoria dei playoff e la conquista in questa stagione della permanenza nel massimo campionato".