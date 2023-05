Serie B. Reggina penalizzata, cambia ancora la classifica

Il Cagliari resta saldamente in zona play-off

Di: Redazione Sardegna Live - foto Reggina 1914

Cambia nuovamente la classifica del campionato di Serie B. Altri 4 punti di penalizzazione per la Reggina, che vanno ad aggiungersi agli altri tre inflitti lo scorso 17 aprile. Lo ha deciso oggi il Tribunale federale nazionale, confermando la richiesta avanzata dalla Procura Federale.

La società amaranto era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. Con questa ulteriore penalizzazione la Reggina è scivolata al quattordicesimo posto con 42 punti, a -4 dalla zona play-off dove si trova saldamente il Cagliari di Claudio Ranieri che, con 51 punti, occupa la sesta posizione.