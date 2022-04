Genoa-Cagliari 1-0, Badelj manda all’inferno i rossoblù

Il Cagliari perde lo scontro diretto contro il Genoa per 1-0 e torna prepotentemente a rischio retrocessione

Di: Marco Orrù

Il Cagliari perde lo scontro diretto contro il Genoa per 1-0 e torna prepotentemente a rischio retrocessione. Un gol di Badelj ad un minuto dalla fine condanna un Cagliari troppo remissivo e troppo rinunciatario, escluso il palo di Joao Pedro a inizio ripresa. Una partita che sembrava indirizzata verso il pareggio e invece proprio all’ultimo Badelj ha riaperto tutta la corsa salvezza. Ora il Cagliari ha tre punti da difendere da Genoa e Salernitana, quest’ultima anche con una gara in meno.

LA CRONACA. Cagliari in campo con Cragno in porta, Ceppitelli al posto di Lovato che fa compagnia ad Altare e Carboni in difesa, Bellanova e Dalbert sulle fasce, Deiola, Grassi e Marin in mezzo, Keita e Joao Pedro davanti. L’avvio, come prevedibile, è del Genoa. Dopo 4’ Altare di testa toglie una palla gol a Ekuban, mentre sul proseguimento dell’azione arriva il tiro da fuori di Portanova ben parato da Cragno. Al 13’ Ekuban in velocità scappa a Ceppitelli e Altare, ma Cragno è attento in uscita e lo ferma. Cagliari forse troppo remissivo e troppo dipendente dai lanci lunghi, che peraltro con Keita e non Pavoletti servono a poco.

La prima azione degna di nota dei rossoblù arriva al 22’ quando è Joao Pedro a portare il primo pericolo alla porta di Sirigu, tiro col sinistro parato a terra dal portiere genoano. Al 30’ Dalbert perde palla, Sturaro mette in mezzo, Altare libera, arriva Amiri che al volo col destro mette la palla di poco a lato. Il primo tempo senza grosse emozioni, si chiude sullo 0-0. La ripresa si apre dopo tre minuti con il palo di Joao Pedro, che col destro calcia sul primo palo non trovando di poco la rete del vantaggio. Al 63’ Keita va via in velocità ad Ostigard, conclude ma Sirigu para, l’azione prosegue, tiro di Marin da ottima posizione e palla di poco fuori.

Primo cambio per il Cagliari al 73’ con Pavoletti dentro per Keita. Al 77’ fuori Grassi e dentro Rog. Cinque minuti dopo, fuori anche Ceppitelli e dentro Walukiewicz e fuori Bellanova con l’ingresso di Nandez quattro mesi dopo l’ultima volta. All’89’ il Genoa passa in vantaggio: azione confusa all’interno dell’area di rigore del Cagliari con Badelj che trova il tiro che batte Cragno e manda in estasi il Genoa. Quattro minuti di recupero, ma il Cagliari non riesce a costruire più nulla.