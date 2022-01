Cagliari-Bologna: si gioca martedì 11

Lo rende noto il Consiglio di Lega che ha disposto il rinvio del match, inizialmente in programma domenica 9.

Di: Redazione Sardegna Live

Cagliari-Bologna, gara della 21ª giornata del campionato di Serie A, si giocherà martedì 11 gennaio alle ore 20.45. Lo rende noto il Consiglio di Lega che ha disposto il rinvio del match, inizialmente in programma domenica 9.

Oggi il Cagliari scende in campo nel pomeriggio al centro sportivo di Asseminello con un programma di allenamento corretto in corsa a causa del calendario ritoccato ieri dalla Lega.

Intanto, da oggi si possono riacquistare i biglietti per la gara di martedì alle 20.45 con gli emiliani: la vendita era stata sospesa proprio in attesa del possibile rinvio del match, poi confermato ieri sera. I titoli di accesso già comprati resteranno validi. C'è la possibilità di arrivare sino al 50% della capienza (circa ottomila posti) visto che il limite dei 5.000 imposto dalla Lega per fronteggiare il Covid entrerà in vigore dal prossimo turno.

Per la squadra di Mazzarri una chance in più per sfruttare entusiasmo e ritrovato coraggio dopo la prima vittoria dell'anno in casa della Sampdoria. Rispetto all'ultima partita il tecnico non avrà a disposizione Faragò, già a Lecce per le visite mediche e ormai pronto ad affrontare la nuova avventura in Puglia. Poche speranze, invece, per Nandez, alle prese col Covid: anche in caso di tampone negativo difficile ipotizzare il suo immediato ritorno in campo dopo lo stop. Qualche speranza in più per Ceppitelli che ieri ha svolto allenamento personalizzato: la seduta di oggi dirà se il centrale potrà andare almeno in panchina nella gara di martedì. Rispetto alla gara con la Samp ci sarà invece Dalbert, fermato a Genova dalla squalifica.