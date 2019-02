Vincenzo Esposito: «A Torino a caccia del colpaccio nonostante le difficoltà»

Domenica 10 febbraio la sfida con la Fiat Torino. Palla a due alle 17.00. Diretta Eurosport Player

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Archiviata la pratica Aek Larnaca, la Dinamo Banco di Sardegna si rituffa in clima campionato. Questa mattina coach Vincenzo Esposito ha presentato la sfida che attende i suoi ragazzi, valida per la quarta giornata di ritorno di Lba, in programma domenica 10 febbraio alle 17.00 (Diretta Eurosport Player).

«È un momento importante della stagione perché ci avviciniamo all’appuntamento con la Final Eight e, nonostante il desiderio di restare nelle prime 8 squadre del campionato, sapendo che le prime 4 sono a solo due vittorie di distanza, siamo in una situazione complicata per lavorare e allenarci – queste le sue parole -. C’è grande positività e la squadra sta mostrando l’atteggiamento perfetto per sopperire alle assenze delle ultime due settimane ma allo stesso tempo è una situazione stressante anche per i ragazzi perché preparare le gare dal punto di vista tecnico e fisico è complesso. C’è entusiasmo perché siamo a un soffio dalle prime squadre del campionato LBA, abbiamo centrato il Round of 16 con due turni di anticipo e abbiamo chiuso in vetta al nostro gruppo, disputeremo le Final Eight da sesti classificati però in questo momento è complicato riuscire a sapere gara per gara chi avremo a disposizione in campo. I ragazzi hanno capito la situazione e stiamo cercando di fare il massimo, adattandoci a minutaggi alti per chi generalmente non è abituato, giocare in situazione diverse rispetto a inizio anno o alcune settimane fa. Ma con questo spirito che in questo momento contraddistingue i ragazzi ci presenteremo a Torino contro una squadra che non naviga in buone acque. Attenzione però, non bisogna guardare la classifica perché delle squadre in lotta per la retrocessione, tre appaiate sul fondo-. l’Auxilium è la più forte, con un altissimo tasso atletico e tecnico soprattutto a livello individuale. Non sta vivendo una stagione semplice per i diversi cambi, le vicissitudini societarie e infortuni, ma è una squadra che quando si accende può far male a chiunque, anche Milano. Noi dovremo andare a Torino con la mentalità, l’atteggiamento e l’impegno di queste settimane, con una concentrazione extra per disputare una gara intelligente. Non possiamo metterla sul piano fisico o atletico perchè affrontiamo una squadra che fa di alti ritmi, pick and roll e uno contro uno-anche a giochi rotti- una delle forze principali».

Situazione infermeria?

«Siamo in un momento delicato ed è difficile programmare le presenze nelle gare che ci attendono, perché sono infortuni che monitoriamo giorno dopo giorno: sono in via di risoluzione quindi massima attenzione a non rischiare ricadute anche in vista dei prossimi impegni. Stiamo lavorando bene con lo staff medico nel recupero dei ragazzi, ma sappiamo che le partite non aspettano. L’aspetto positivo come ho detto è che c’è grossa coesione, entusiasmo da parte di tutti e grande disponibilità dei ragazzi a sobbarcarsi lavoro extra».