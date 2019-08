Dinamo. Marco Maganza aggregato al roster 2019-2020

Il lungo friulano disputerà il precampionato

Di: Antonio Caria

La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato l’arrivo in biancoblu dell’atleta Marco Maganza, che sarà aggregato al roster per il precampionato.

Nato a Gemona del Friuli l’11 gennaio del 1991, 205 cm per 110 chilogrammi, è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Udine. Dal 2007 al 2010 ha giocato tra le file del club friulano per poi passare al Basket Brescia (2010-2011) e successivamente a Trieste (2011-2012), e Recanati (2012-2013). Nella stagione 2013-2014 gioca all’Olimpia Matera per poi passare all’Imola (2014-2015), e Falconara Basket (2015-2016).

Giocatore sempre più maturo ed esperto, tra il 2016 e il 2018 ha giocato con le maglie dell’Aurora Jesi e della Scaligera Verona. Nel 2007 ha fatto parte nella Nazionale Under 16 e nel 2009 di quella Under 18.