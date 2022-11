L'ex ciclista Davide Rebellin travolto e ucciso da un camion mentre si allenava

Aveva 51 anni. Il conducente del mezzo pesante non si sarebbe fermato a prestare i primi soccorsi

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia nel mondo del ciclismo. Il 51enne Davide Rebellin è morto dopo essere stato travolto da un camion mentre si allenava. Lo scontro questa mattina a Montebello Vicentino (Vicenza).

Rebellin, che in carriera aveva vinto una Liegi-Bastogne-Liegi e una Amstel Gold Race oltre a una tappa al Giro d'Italia 1996, si era ritirato lo scorso ottobre. Dal 1991 al 2008 aveva vestito anche i colori della nazionale italiana

Secondo quanto ricostruito, il guidatore del mezzo pesante non avrebbe rispettato una precedenza e successivamente non si sarebbe fermato per prestare il primo soccorso.