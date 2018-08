Al via il Torneo AirItaly

La Dinamo affronterà il Ludwigsburg

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Sarà il Torneo AirItaly il primo banco di prova della nuova Dinamo Banco di Sardegna targata Vincenzo Esposito. Per i biancoblu di “El Diablo” sarà un'occasione per testare lo stato di salute fisico e mentale dopo questo primo periodo di preparazione precampionato che, come da tradizione, si tiene in Sardegna.

Al quadrangolare internazionale prenderanno parte la Scandone Avellino, la Virtus Bologna e l’MHP Riesen Ludwigsburg. Saranno proprio questi ultimi gli avversari di Devecchi e compagni che esordiranno sabato 1 settembre alle 20.30, al PalAltoGusto.

L'altro match, in programma alle 18.00, vedrà di fronte i campani di coach Vucinic e le V nere bolognesi allenate da Pino Sacripanti. Le finali si giocheranno domenica 2 settembre alle 18.00 (terzo e quarto posto) e alle 20.30 (primo e secondo posto).