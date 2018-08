Cagliari-Palermo 2-1, la doppietta di Pavoletti stende i rosanero

Di: Marco Orrù

Decisivo Pavoletti con una doppietta, inframezzata dal pareggio di Nestorovski. Cagliari buono soprattutto nel primo tempo e Palermo pericoloso solo nel finale con anche un palo al95’. Un buon viatico, insomma, prima del match inaugurale di campionato domenica prossima contro l’Empoli.

Mister Maran inizialmente propone la formazione della vigilia, con Farias e Pavoletti davanti e la novità Barella alle spalle. Cigarini regista. Avvio di marca cagliaritana con Barella al tiro al5’, facile parata di Brignoli. Al10’ ciabattata sporca di Pavoletti che col sinistro regala la palla a Brignoli. Cagliari che attacca a spron battuto e altra occasione al18’ con un colpo di testa di Ceppitelli di poco alto. Al22’ si vede anche il Palermo con un tiro da fuori di Jajalo parato da Cragno con un bel tuffo sulla destra. Al31’ dopo una serie di batti e ribatti nell’area del Palermo è Pavoletti ad avventarsi sulla palla e a battere il portiere rosanero con un tocco sotto porta: Cagliari in vantaggio.

Il primo tempo si chiude così, col Cagliari in vantaggio. Nella ripresa, subito chance per Pavoletti che ancora una volta cicca il pallone davanti a Brignoli dopo un tiro sbagliato da Lykogiannis. Al4’ botta ravvicinata di Nestorovski e Cragno che devia in corner. Al6’ rigore per il Palermo per fallo di mano di Lykogiannis: Nestorovski trasforma e pareggia per il Palermo. Al9’ errore della difesa del Palermo, ma sul tiro di Farias è bravo e attento Brignoli. La partita subisce un rallentamento, complice il caldo e la condizione approssimativa, col Cagliari che attacca in maniera più confusa e col Palermo che prova a pungere in contropiede.

Al28’, però, lancio di Lykogiannis dalle retrovie che mette Pavoletti solo davanti a Brignoli, sinistro e palla in rete: raddoppio rossoblù. Gli ultimi minuti sono un assalto alla porta dei rossoblù, con Trajkovski, Rajkovic e soprattutto Nestorovski pericolosi. All’ultimo secondo il brivido finale col palo di Moreo e il salvataggio sulla linea di Ceppitelli