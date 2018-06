Si scaldano i motori per il 2° Autoslalom Stazione-Pattada

L'atteso evento in scena il 17 giugno

Di: Redazione Sardegna Live, foto ImmaginiStudio di Giuseppe Mazza

A Pattada si scaldano i motori per la seconda edizione dell'Autoslalom Stazione-Pattada – 3° Memorial Tomaso Giagu. Record di iscritti, sono 79 le adesioni alla manifestazione proposta dall’Associazione Motoristica Pattadese e valida anche per il Trofeo AIDO degli slalom sardi.

L’appuntamento è per il 17 giugno. Lo slalom si svolgerà lungo un percorso di 3 km intervallati da 11 postazioni birillate e articolato in quattro manches, una di ricognizione. A rendere ancor più affascinante lo spettacolo la presenza, in qualità di apripista, di due stuntman campioni italiani di drifting.

Sabato 16 giugno, dalle 15:30 alle 19, si svolgeranno le verifiche tecniche e sportive presso piazza Vittorio Veneto. Domenica 17, poi, si entrerà nel vivo della manifestazione con la partenza della prima vettura prevista per le ore 9:30. Una lunga giornata di sport e agonismo che si concluderà alle ore 18 con le premiazioni dei piloti in piazza Italia.

Di seguito è riportato l'elenco completo degli iscritti.