Dinamo Sassari: ufficializzato l’arrivo di Terran Petteway

L’ala americana ritrova coach Vincenzo Esposito

Di: Antonio Caria

Altro arrivo in casa Dinamo Banco di Sardegna. La società sassarese ha annunciato l’arrivo del giocatore statunitense Terran Petteway. Classe 1992, ha iniziato la scorsa stagione nelle file del Nanterre (Pro A francese) per finire la stagione con il Paok Salonicco, chiudendo il campionato greco al terzo posto dei play off con con 11.2 punti, con il 59.2% da due e il 35.9% da tre, 3.1 rimbalzi e 1.3 assist di media a partita.

Ala polivalente, duttile e capace di variare in diversi spot sul rettangolo di gioco, Terran abbina buone qualità tecniche, a un fisco atletico, piedi rapidi e ottime doti di salto, il tutto accompagnato da un grande feeling con il canestro.

Un giocatore d’attacco, molto pericoloso oltre la linea dei 6,75, capace di procurarsi vantaggio nell’uso dei blocchi e nel gioco senza palla. Allo stesso tempo sa essere molto pericoloso anche in avvicinamento a canestro dove può colpire con un rapido palleggio, arresto e tiro oppure attaccando per chiudere al ferro. Le sue doti fisiche lo rendono un giocatore produttivo e versatile anche in difesa.

In biancoblu, l’americano ritroverà Vincenzo Esposito, suo coach a Pistoia nella stagione 2016-2017.