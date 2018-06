Mario Fadda lascia la panchina della Polisportiva Siligo

L’ex mister gialloblu: «un’esperienza unica e incredibile»

Di: Antonio Caria

Mario Fadda non sarà più l’allenatore della Polisportiva Siligo. L’annuncio ufficiale, tramite Facebook, è stato dato nel pomeriggio di ieri dalla Società presieduta dal Presidente Peppino Casu tramite Facebook.

«La Polisportiva Siligo – si legge nel post – ringrazia Mario Fadda e il suo staff per l’ottimo lavoro svolto durante la stagione appena conclusa culminato col sesto posto nel campionato di Prima Categoria, miglior piazzamento raggiunto in 44 anni di storia e per il grande attaccamento dimostrato alla maglia Gialloblu. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Mario augurandogli le migliori fortune per il proseguo della carriera da allenatore, sperando che questo sia un arrivederci e che le nostre strade possano un giorno rincontrarsi».

Lo scorso 20 maggio, lo stesso Fadda aveva dato l’addio al calcio giocato nell’ultima partita di campionato di prima categoria (Girone B), con l’Ottava. Al 77’, infatti, il bomber silighese ha salutato i suoi tifosi prima dell’uscita dal campo. Una sesta piazza che premia il lavoro societario portato avanti dalla Società e dallo staff tecnico gialloblu.

Dopo pochi minuti è arrivato, sempre via Facebook, il ringraziamento di Mario Fadda: «Grazie lo dico io a voi. È stata un’esperienza unica e incredibile. Mi avete dato la possibilità di realizzare un sogno, indossare la maglia del mio paese. Spero sia solo un arrivederci, mai potrò dimenticarvi. Un grazie anche ai ragazzi della Brigata Veleno, sempre presenti e poi, per ultimo, grazie a tutti i dirigenti: siete stati unici, sempre pronti a sostenerci anche nei momenti peggiori.....e in particolare zio Peppino. GRAZIE!!!!!!! FORZA SILIGO SEMPRE».