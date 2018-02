Serie C: Pistoiese-Olbia 1-2

Pennington e Silenzi regalano la vittoria alla squadra di mister Bernardo Mereu

Di: Antonio Caria

Importante successo esterno per l’Olbia nella ventiseiesima giornata di campionato di serie C. Al Melani, finisce 1 a 2 la partita tra i padroni di casa della Pistoiese e gli olbiesi allenati da Bernardo Mereu. Una vittoria ottenuta in rimonta grazie alle reti di Pennington (50’) e Silenzi (74’) che porta i bianchi a 35 punti in classifica. All’80’ l’Olbia ha l’opportunità di arrotondare il punteggio dal dischetto, ma Zaccagno para il calcio di rigore tirato da Ragatzu. Una vittoria fuori casa arrivata dopo 8 sconfitte consecutive fuori dal Nespoli.

A fine gara mister Mereu ha espresso la sua soddisfazione per ciò che sono riusciti a fare i suoi ragazzi: «È stata una partita giocata su ritmi elevati, con continui capovolgimenti di fronte a grande velocità tra due squadre che volevano portare a casa l'intera posta. Sono contento della prova dei miei ragazzi, una prestazione da incorniciare che ci dà tre punti meritati e importanti. L'Olbia ha giocato con energia, determinazione e grinta su ogni pallone riuscendo a ribaltare il risultato nel corso della ripresa».

Il gol subito non ha disunito una squadra scesa in campo con un'età media giovanissima: «Abbiamo vinto perché non ci siamo accontentati e abbiamo saputo tradurre mettere in campo idee e cuore contro un avversario di qualità, ostico, che non ci ha voluto regalare niente. Il nostro obiettivo? Siamo giovani e l'obiettivo datoci dalla società è quello di centrare la salvezza. Noi lavoriamo senza guardare troppo alla classifica, ponendoci come primo traguardo il miglioramento settimanale. Questa settimana abbiamo dovuto fare i conti con tante assenze ma. come ho sempre detto, piangersi addosso non serve a niente. E oggi l'abbiamo dimostrato».

Entusiasta Christian Silenzi: «Questi tre punti sono meritati e ci danno morale e positività per ripartire di slancio. Dobbiamo continuare a mettere in campo questa personalità e questa aggressività perché a Siena vogliamo ripeterci e portare a casa un risultato positivo. Ci aspettavamo un avversario duro e forte e così è stato. Siamo stati caparbi e aggressivi e, di testa e di cuore, nella ripresa ci siamo presi questo successo che volevamo fortemente».

Infine una battuta sulla prima rete in carriera: «Nonostante un controllo non perfetto, sono riuscito a recuperare la posizione a fare gol. Sono molto felice».