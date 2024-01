Amici: la nuova allieva è Chiara Letizia Faedda da Cagliari

La cantante è entrata nella scuola più famosa d’Italia grazie a Lorella Cuccarini

Di: Redazione Sardegna Live

L’uscita, volontaria, dei cantanti Mew e Matthew ha fatto sì che si liberassero due posti nella scuola più famosa d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi, talent show in onda su Canale 5.

Ieri, il day time del pomeriggio, ha svelato chi ha occupato i due banchi disponibili: Nahaze e Kia. Quest’ultima, Chiara Letizia Faedda, è una giovane cantante di Cagliari.

“Ha 19 anni e vive a Cagliari con la sua famiglia – si legge nella sua descrizione -. La musica fa parte della sua vita da sempre: la madre ha sempre cantato e il padre è stato uno dei primi dj tech-house della Sardegna. Ha studiato al conservatorio e suona la chitarra e il pianoforte”.

“La musica – dice la nuova allieva di Amici - mi dà un senso di sollievo, e non mi fa mai sentire sola”. Il suo ingresso è stato voluto dall’insegnante Lorella Cuccarini: “Chiara, tu mi piaci tanto, io vorrei chiedere un banco per te nella scuola. Come sai devo chiedere il consenso dei prof”, consenso che i professori, sia di canto che di ballo, hanno dato all’unanimità.

“Sono molto contenta, lavoreremo presto insieme”, ha detto Lorella Cuccarini a una Chiara incredula ed emozionata mentre le congegnava la maglia che ufficializza il suo ingresso nella scuola.

Salutata l’insegnante, la giovane cantante ha chiamato subito la mamma che in lacrime le ha consigliato di godersi il momento “respira musica e ascolta tutto”.

In bocca al lupo Chiara!

Foto dal Day time di Amici