Shannen Doherty organizza il suo funerale: “Che sia una festa d’amore”

La star di Beverly Hills 90210 dal 2015 lotta contro un tumore al quarto stadio

Di: Alessandra Leo

Ha annunciato che sta organizzando il proprio funerale l’attrice e regista Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills 90210 che dal 2015 lotta contro un tumore al quarto stadio.

Nel podcast “Let’s Be Clear With Shannen Doherty”, la 52enne ne parla con il suo amico Chris Cortazzo: “Voglio che sia una festa dell’amore per pochi invitati”, ha detto l’attrice, che ha poi spiegato che desidererebbe la partecipazione esclusivamente di persone a cui lei piace, e non di quelle che parteciperebbero perché “è la cosa giusta da fare”.

“So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e me ne sto andando”, ha spiegato la Doherty.

In una recente intervista a People, l’attrice aveva rivelato che il tumore si era esteso fino alle ossa, evidenziando però che questo non le avrebbe impedito di lottare: “Non ho finito di vivere, non ho finito di amare, non ho finito di creare – aveva detto l’attrice e regista - Non ho finito di sperare di cambiare le cose in meglio”.

Da un anno, Shannen sta inoltre affrontando il divorzio dall’ex marito dopo 11 anni di matrimonio, chiesto da lei dopo la scoperta di un tradimento. I due avevano anche pensato alla possibilità di avere dei figli, ma l’età già avanzata dell’attrice li aveva frenati su questa decisione. “Non voglio che mio figlio, a 10 anni, debba seppellire sua madre - aveva detto – Io ho sempre voluto un figlio, ma forse è destino che io debba essere madre in un altro modo”.