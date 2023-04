Iva Zanicchi cade dalle scale e cita Jovanotti: “Penso positivo finché son viva”

La cantante ha raccontato sui social ciò che le è successo dopo “Il Cantante Mascherato”. “Ho alcune fratture. Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza.. Non godete e non perdete il buonumore”

Di: Alessandra Leo

“Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all'ospedale, ma per il momento non ha voluto”.

A parlare è Iva Zanicchi, caduta dalle scale dopo l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato. La cantante ha raccontato sui social quello che le è accaduto attraverso un video: “Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale” ha affermato dal letto di casa sua.

Iva ancora una volta dimostra di prendere tutto con ironia e cita Jovanotti: “Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza.. Ma penso positivo, finché son viva. Non godete, mi raccomando e non perdete il buon umore” ha concluso la cantante.

Tantissimi i messaggi che sono arrivati alla cantante 83enne sul suo profilo Instagram, tra cui quelli di Elga Enardu, di Paola Perego e di Simona Ventura.