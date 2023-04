Suor Cristina Scuccia ha bestemmiato?

In rete si scatena il dibattito sull’ex suora che approda sull’Isola dei Famosi

Di: Enrico Bessolo, foto Facebook Cristina Scuccia

Sull’Isola dei Famosi è sbarcata Cristina Scuccia, l’ex suora salita sul podio della notorietà per essersi imposta in qualità di interprete nel corso di una fortunata edizione di The Voice.

Un ingresso atteso dagli spettatori del celebre format e abbastanza movimentato, considerata la valanga di commenti in rete che ha accompagnato sia la decisione di smettere i panni religiosi, sia quella, molto più audace, di togliersi anche quelli che l’Isola esclude.

Suor Cristina, che smosse persino l’attenzione della cantante americana Madonna, continua a far parlare di sé per un presunto fidanzamento con un ex frate.

Qualche sito ha persino dibattuto sulla frase sfuggitale durante l’avvicinamento dell’elicottero nei pressi dell’isola in fase di atterraggio, “Oddio, aiuto!” ritenendola inopportuna in quanto secondo il secondo comandamento dice di “Non nominare il nome di Dio invano”, cioè senza una buona ragione o come una parola di dubbio gusto.

In realtà, considerata la fede sempre dichiarata e il profondo rispetto che la Scuccia ribadisce in ogni circostanza, nella situazione indicata ha rivolto al Signore una richiesta di aiuto e nulla più.