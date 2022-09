Pizza con bestemmia scritta con la panna, pizzaiolo sospeso

La denuncia social del cliente di una pizzeria di Caorle (Venezia). Il titolare: “Non so esprimere il mio più profondo rammarico”

Di: Redazione Sardegna Live

"Oggi abbiamo ordinato 2 pizze, una mediterranea e una laguna. La mia era mozzarella, brie, petto d’oca e panna. Sulla mia pizza pero il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere con la panna una bestemmia".



Questo l’inizio di una recensione, con tanto di foto per testimoniare il fatto, pubblicata tre giorni fa su TripAdvisor da un utente, che ha raccontato di aver ricevuto al tavolo di una pizzeria di Caorle, in provincia di Venezia, una pizza sulla quale era stata scritta una bestemmia con la panna.



"Ho anche pagato il conto perché sono un signore, mentre il titolare non se degnato neanche di offrire un caffè" ha continuato l’utente.



Sempre su TripAdvisor è arrivata la replica del titolare della pizzeria: "Non so esprimere il mio più profondo rammarico dell'accaduto, sono rimasto cosi sconvolto e tutto è successo così in fretta che non sono riuscito a mettere a fuoco la situazione. Mai e ripeto mai successa in quasi cinquanta anni di attività, ponendo il cliente sempre al primo posto della nostra attenzione. Le porgo ancora una volta le mie scuse e la invito gentilmente a chiamarmi per aver modo di scusarmi in privato con lei e la sua signora".



Ma ormai la recensione era diventata virale, con tanto di polemiche e discussioni. La notizia è stata riportata da Fanpage.

Dopo questa bufera il pizzaiolo è stato sospeso, come ha poi aggiunto il titolare in una intervista al Corriere del Veneto “ma non sarà licenziato: potrà rimanere a casa a risolvere i suoi problemi, in quanto sta attraversando un momento complesso dal punto di vista personale".