Emozioni annunciate. Questa sera al Festival di Sanremo Giorgia duetta con Elisa

Porteranno i brani con cui trionfarono ai primi due posti di Sanremo 2001

Di: Redazione Sardegna Live - Foto: Sanremo 2001 diretta Rai1

Il loro duetto è attesissimo. Il palco dell’Ariston questa sera risplenderà ancora di più perché a calcarlo ci saranno due interpreti straordinarie: Giorgia ed Elisa che porteranno un medley di “Luce” e “Di sole e d'azzurro”, i brani con cui trionfarono ai primi due posti di Sanremo 2001.

Nella quarta e penultima serata della kermesse, i 28 artisti in gara si esibiranno con cover e duetti. Giorgia ha quindi scelto di cantare con Elisa. “Io ed Elisa siamo emozionatissime per il duetto", ha rivelato l’artista romana che sulla gara ha affermato: “Non mi fa paura, sono in gara con me stessa".

La carriera di Giorgia è iniziata proprio al Festival, con Sanremo Giovani. Nel 1993 presentò il brano “Nasceremo” e si classificò prima. L’anno successivo si presentò nella sezione Nuove Proposte con il brano “E poi”, che arrivò solo settimo, ma la canzone ebbe un grandissimo successo.

I DUETTI DI QUESTA SERA - Anna Oxa con il deejay iLjard Shaba canterà 'Un'emozione da poco'; Ariete con Sangiovanni 'Centro di gravità permanente' di Franco Battiato; gli Articolo 31 con Fedez un medley degli Articolo 31; Colapesce Dimartino con Carla Bruni 'Azzurro' di Adriano Celentano; i Colla Zio con Ditonellapiaga 'Salirò' di Daniele Silvestri; i Coma_Cose con i Baustelle 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri; Elodie con BigMama 'American Woman' (il brano dei The Guess Who poi ripreso da Lenny Kravitz); Gianluca Grignani con Arisa 'Destinazione Paradiso' dello stesso Grignani; Gianmaria con Manuel Agnelli 'Quello che non c'è' degli Afterhours; Giorgia con Elisa un medley di 'Luce' e 'Di sole e d'azzurro' (i brani con cui trionfarono ai primi due posti di Sanremo 2001); i Cugini di Campagna con Paolo Vallesi un medley tra 'La forza della vita' e 'Anima mia', dai rispettivi repertori.

IL TESTO DEL BRANO DI GIORGIA: “PAROLE DETTE MALE”

Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua

Dello stesso blu

La mia pelle è il mio foglio bianco

E ci scrivo su

Pensieri brevi lunghi una vita

Forse di più

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Ci sono cose che non ho deciso

Tipo cosa farò

Galleggiare senza direzione

Finché mi ritroverai

Ogni volta che vedo il mare

Io cresco un po’

Qualcuno ha messo il tuo stesso profumo

Cambia il colore al pomeriggio però

È un pensiero profondo

Come un capello biondo

Conficcato là in testa

Che mi dice che il mondo

Ora non esiste più e io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

E tu alla fine eri una bella canzone

Tutta la luce l’alba che brucia le mie paure

Eri una bella canzone, maledizione!

La mia maledizione

E tu alla fine eri una bella emozione

Che non si può provare a ripetizione,

La mia canzone

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette