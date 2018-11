Elisa torna in Sardegna con il suo tour

Sarà il 17 maggio a Sassari e il 18 a Cagliari

Di: Ansa

Arriva anche in Sardegna il "Diari aperti tour", la nuova tournée teatrale di Elisa che si preannuncia uno degli appuntamenti più attesi della prossima primavera. Due le date fissate: il 17 maggio 2019 al teatro comunale di a Sassari e il 18 maggio alla Fiera di Cagliari.

Si tratta di due appuntamenti che si aggiungono ai 10 già previsti a Firenze, Roma, Napoli, Milano, Torino, Padova, Trieste, Reggio Emilia, Bergamo e Bologna. I biglietti sono in vendita a partire dall'1 novembre on line e dal 6 novembre anche in tutti i punti vendita abituali.