Musica: da Sanremo alla Sardegna, Salmo sarà nel capoluogo a luglio

Il cantante olbiese aprirà il Summer Festival. Parte la corsa ai biglietti

Di: Arianna Zedda, foto pagina Instagram Salmo ufficiale

Il rapper olbiese Salmo, che proprio in questi giorni si sta esibendo con successo al Festival di Sanremo, sarà anche il principale protagonista del Cagliari Summer Festival, rassegna che sbarcherà nel capoluogo a partire dal prossimo 1 luglio. Il lungomare cagliaritano diventerà palcoscenico, per tutta l'estate, di una stagione di concerti in riva al mare: a ospitare gli spettacoli la Cagliari Beach Arena, zona Ippodromo.

I biglietti saranno a disposizione da giovedì 9 febbraio.

"Ci prepariamo a un altro grande evento. Cagliari sa come si fa", ha commentato il sindaco Paolo Truzzu.

Salmo, che nel 2022 è stato il primo rapper a esibirsi allo stadio San Siro davanti a 50mila persone, torna a Cagliari sei anni dopo l'ultimo concerto. I due ultimi lavori del cantante sardo sono stati il sesto album "Flop" (ottobre 2021), triplo disco di platino con oltre 250 milioni di stream, e "Blocco 181 - Original Soundtrack" (maggio 2022, disco d'oro), colonna sonora della serie tv Sky Original "Blocco 181", di cui ha curato la direzione artistica oltre a esserne il produttore creativo e attore.

La rassegna Cagliari Summer Festival, organizzata da Magma Events, è un progetto che si pone l'obiettivo di organizzare, per i prossimi tre anni, una serie di concerti e spettacoli di vario genere musicale in programma nel capoluogo durante i mesi estivi. La maggior parte degli eventi (il cartellone line-up è in via di definizione) si svolgeranno alla Cagliari Beach Arena, una nuova area eventi all'aperto situata a due passi dalla spiaggia cittadina del Poetto, proprio accanto all'Ippodromo.