Schillaci, 'miglioreremo tetto spesa personale, abolizione entro l'anno'

Di: Redazione Sardegna Live

Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Nel decreto liste d'attesa si potrebbe vedere già un primo ampliamento del tetto di spesa sulle assunzioni del personale sanitario? "Noi stiamo lavorando dal primo giorno per togliere il tetto di spesa e abolirlo. Posso mostrare un documento firmato dal ministro Giorgetti e da me risalente al gennaio del 2023. Credo che sicuramente allevieremo il prima possibile e miglioreremo il tetto di spesa. E poi, come ho detto, spero che entro l'anno si riesca a superarlo". E' il programma illustrato dal ministro della Salute Orazio Schillaci al Festival dell'economia di Trento.

"Questo è il progetto - ha spiegato - ci stiamo lavorando con il Mef da quasi 2 anni ed è un punto molto importante, perché poi alla fine se vogliamo fare più esami o più terapie abbiamo bisogno di avere più personale, molto banalmente. Altrimenti diventa un esercizio teorico e non pratico. Quindi su questo stiamo lavorando. E' chiaro che al Mef sono sempre preoccupati, e lo capisco bene, dai conti pubblici. Ma questa era una misura messa 20 anni fa quando c'era uno scenario abbastanza diverso e complesso. Oggi siamo chiaramente in una" situazione di "sofferenza, il turnover è stato troppo tempo bloccato, abbiamo tanti giovani medici che non riescono ad entrare nel sistema sanitario nazionale. Non possiamo non pensare a rivalutare il sistema sanitario nazionale senza far entrare forze nuove - medici, infermieri, operatori sanitari - dentro il sistema pubblico".