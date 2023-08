Covid, soprannominata Pirola la nuova variante Ba.2.86

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute) - Dopo il nome scientifico deciso dall'Organizzazione mondiale della sanità, che l'ha identificata come Ba.2.86, la nuova variante ha già il suo soprannome, come Triton, Cerbero, Kraken, Arturo, la nuova arrivata Eris e il meno noto Fornax. Nomi, evocativi, di mostri marini, costellazioni, pianeti. Per Ba.2.86 il pool di esperti internazionali che monitora le varianti di Sars-Cov-2, ribattezzando quelle principali, ha scelto Pirola, un asteroide scoperto nel 1927, che a sua volta deve il suo nome a una pianta erbacea per lo più sempreverde, Pyrola.

"Si stanno rilevando più casi della variante Ba.2.86 altamente mutata in diversi Paesi e sembra che avremo bisogno di un modo più semplice per parlarne. Dopo molte discussioni tra i tracciatori di varianti, abbiamo deciso di soprannominare Ba.2.86 'Pirola'", annuncia su Twitter Ryan Gregory, professore al Dipartimento di biologia dell'Università di Guelph (Ontario), uno degli scienziati più attivi sul fronte delle varianti, autore del soprannome 'Kraken' per la sottovariante Omicron Xbb.1.5, dal mitologico mostro marino con lunghi tentacoli.

Pirola, classificata dall'Oms come variante sotto monitoraggio, è stata identificata per la prima volta in Israele, poi sono stati sequenziati 2 casi in Danimarca e altri 2 casi si registrano ora in Inghilterra e Stati Uniti. Secondo gli esperti, "non è più necessario distinguere fra i lignaggi Ba.2 e Ba.5, quasi tutti i ricombinanti sono discendenti di Xbb". Pirola, conclude Gregory, "è una delle poche varianti a non fare parte della famiglia Xbb".