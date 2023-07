Spina dorsale operata con la realtà aumentata, primato a Parma

La realtà aumentata entra in sala operatoria al Piccole Figlie Hospital di Parma

Di: Adnkronos

Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) - La realtà aumentata entra in sala operatoria al Piccole Figlie Hospital di Parma, dove nei giorni scorsi è stato eseguito "con successo" un intervento mininvasivo di chirurgia protesica alla spina dorsale utilizzando una tecnica che "non era mai stata adottata prima in Italia per un intervento simile", informano oggi dalla struttura gruppo Lifenet Healthcare. Protagonista dell'operazione l'équipe di Ortopedia della schiena guidata dai chirurghi Claudio Ferlinghetti e Pier Filippo Sbaffi. A beneficiare dell'intervento "un 73enne affetto da spondilolistesi, una patologia che si sviluppa tramite il lento, ma progressivo scivolamento di una vertebra su quella sottostante - spiega una nota - con conseguente stenosi del canale spinale, ovvero un restringimento dello spazio che contiene il midollo spinale e le radici nervose. Una condizione che incideva negativamente sulla qualità di vita" del paziente, "limitando la sua mobilità a causa del dolore lombare e agli arti inferiori".

La colonna vertebrale dell'uomo, si legge, "è stata completamente ricostruita digitalmente tramite la piattaforma NextAr, sviluppata dall'azienda svizzera Medacta International, e proiettata sulla lente di un particolare paio di occhiali (smart glasses) indossato dal chirurgo durante l'operazione. In questo modo l'immagine elaborata con il computer viene sovrapposta a quella reale, permettendo a chi opera di avere sotto controllo preziose informazioni in tempo reale, che consentono di eseguire con elevata accuratezza regolazioni personalizzate sull'autonomia del paziente. Merito di una tecnologia a raggi infrarossi che traccia lo strumento chirurgico nelle mani del medico, in modo da guidarlo durante l'operazione sulla base della ricostruzione virtuale della colonna vertebrale che è stata caricata in precedenza sulla piattaforma chirurgica".

"L'intervento, pur essendo molto delicato, si è svolto senza complicazioni - afferma Ferlinghetti - Due giorni prima lo abbiamo pianificato passo dopo passo sul portale web di NextAr, inserendo nel sistema i dati per la ricostruzione della spina dorsale del paziente e personalizzando l'operazione sulle sue esigenze. In questo modo, il ricorso alla realtà aumentata ci ha aiutato a valutare la stabilità della colonna vertebrale ancora prima che l'intervento fosse ultimato". Per Sbaffi "questo intervento segna un vero cambio di passo nella chirurgia protesica. Tramite la realtà aumentata, infatti, è possibile localizzare in anticipo e con grande precisione il punto esatto in cui intervenire, permettendoci di posizionare protesi o viti con molta più accuratezza. Tutto questo si traduce in una minore invasività e una riduzione del rischio di errore e complicanze, permettendo al paziente il ritorno a una vita attiva in tempi più rapidi".

"L'intervento, eseguito per la prima volta in Italia impiantando viti corticali divergenti con l'ausilio della realtà aumentata - illustrano dall'ospedale - ha previsto artrodesi delle vertebre L4-L5 e successiva decompressione chirurgica: una procedura che permette di unire chirurgicamente le vertebre presenti nel tratto lombare della colonna vertebrale per stabilizzarla".

"Grazie alla realtà aumentata, questa tecnica può essere svolta in maniera meno invasiva" con "diversi vantaggi - elencano gli esperti - tra cui una ridotta incisione cutanea; un minor scollamento dei muscoli, con conseguente salvaguardia della loro integrità e funzionalità (il cosiddetto risparmio muscolare); un importante calo di perdita ematica; tempi di degenza e convalescenza nettamente più rapidi e qualitativamente migliori; nessuna prescrizione per busti o stampelle in post-operazione; rapida mobilitazione del paziente, anche il giorno stesso dell'intervento". Si tratta inoltre di "una metodologia consigliata anche per persone anziane, pur se affette da osteoporosi", perché con la realtà aumentata "è più facile intervenire sulle vertebre in maniera precisa e mirata, riducendo il rischio che l'osso si danneggi".

"Il nostro obiettivo è far diventare il Piccole Figlie Hospital un centro d'eccellenza e un punto di riferimento in materia di chirurgia protesica in Emilia Romagna e non solo - dichiara il neo amministratore delegato Paolo Migliavacca - Siamo molto orgogliosi di questo risultato. L'équipe medica e le strumentazioni della nostra struttura si sono confermate ancora una volta una tra le migliori e le più aggiornate in Italia".