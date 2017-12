PREMIO SARDEGNA LIVE 2017 | I candidati Vito Senes e Sandro Cubeddu

Scheda di presentazione degli chef Vito Senes e Sandro Cubeddu, candidati alla vittoria del Premio Sardegna Live che incoronerà il Sardo dell'anno 2017

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEGLI CHEF VITO SENES E SANDRO CUBEDDU, CANDIDATI AL PREMIO SARDEGNA LIVE 2017

Vito Senes e Sandro Cubeddu sono due chef sardi proprietari rispettivamente del ristorante "da Vito" di Sennori e della pizzeria "ReMi" di via Corraduzza a Sassari, protagonisti in coppia, nel corso del 2017, del programma La Prova del Cuoco in onda su Rai 1.

La rubrica "Il campanile", che contrapponeva le varie regioni italiane, li ha visti presentare i sapori della della tradizione culianaria isolana. I loro piatti hanno convinto più volte i giudici e gli spettatori della trasmissione condotta da Antonella Clerici sconfiggendo in successione gli avversari provenienti da Toscana, Basilicata, Lazio e infine Sicilia nel derby delle isole.

Pistiddu di Orotelli, formaggi caprini di Oliena, pesce del Golfo dell'Asinara , filindeu, carciofi di Ittiri, capperi di Selargius e bue rosso del Montiferru sono solo alcuni degli ingredienti utilizzati nei loro piatti gustosissimi. Vincendo tutte le sfide, gli chef sardi hanno guadagnato l'accesso alle finali nazionali del programma che si terranno a maggio 2018.

Per i risultati conseguiti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di inserire Vito Senes e Sandro Cubeddu nella rosa dei candidati alla V edizione del Premio Sardegna Live che verrà consegnato al Sardo dell'anno 2017.



