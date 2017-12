Premio Sardegna Live 2017: Carlo Sanna protagonista della prima settimana di votazioni

Il concorso è valido fino al 7 gennaio

Di: Redazione Sardegna Live

Una rosa di dieci nomi, migliaia di voti in ballo, un riconoscimento di popolo che incorona il Sardo dell'anno 2017. La V edizione del Premio Sardegna Live è un viaggio attraverso i fatti e i protagonisti dell'anno che si sta per concludere e la rosa di quest'anno è forse fra le più ricche e apprezzate dal pubblico che da cinque stagioni segue il concorso.

E' lo stesso pubblico, del resto, la giuria del Premio Sardegna Live. I nostri lettori, esprimendo la propria preferenza, stabiliscono chi fra i personaggi proposti si sia distinto maggiormente tenendo alto il nome della Sardegna nel mondo nei dodici mesi precedenti.

L'edizione 2017 del premio ha avuto il via lo scorso 21 dicembre e il sondaggio sarà attivo fino alle 23,59 del 7 gennaio 2018.

Una settimana dopo lo start del concorso, il fantino di Sindia Carlo Sanna, vincitore del Palio di Siena il 16 agosto scorso, è il più votato con il 30,7% delle preferenze. Fin dalle prime ore, si è imposto sugli altri concorrenti arrivando a toccare il 70% dei voti. Entusiasta per il risultato fino ad ora ottenuto lo speaker Tore Budroni, suo grande sostenitore che da anni lega la sua voce alle cronache di alcuni dei momenti più affascinanti dell'ippica sarda. "Carlo Sanna è sempre stato un giovane destinato a bruciare le tappe in tutti i sensi. Arriva adolescente a Chilivani a lavorare in scuderia. Appena superata l'adolescenza, da veterano di ardie inizia a partecipare a diversi palii in Sardegna. Così viene notato dai rappresentanti di alcune contrade senesi e decide di varcare il Tirreno".

"Si fa apprezzare fin da subito per le sue doti e per la particolare temerarietà. Mai spaccone, sempre riservato, ma determinato e deciso. Si fa voler bene oltre che a livello professionale per il rispetto verso tutti. Pur giovanissimo è ormai nel lotto dei pezzi da novanta del Palio di Siena e molti vedono in lui il protagonista di tante prossime edizioni".

Il divario che separava Sanna dagli altri concorrenti si è mitigato nei giorni successivi vedendo emergere Fabio Manuel Mulas, regista del film Bandidos e Balentes. Dopo un testa a testa col ciclista Fabio Arus, il regista di Thiesi è ora secondo in classifica con il 24,5% dei voti ottenuti. Fra i suoi sponsor più forti il vincitore della scorsa edizione del Premio Sardegna Live, Gian Daniele Calbini, che con la sua Desolina sostiene l'amico Mulas in questa battaglia tutt'altro che chiusa. "Grande Fabio – ha commentato Calbini –, persona umile che ha portato la Sardegna nel mondo".

In terza posizione resiste il ciclista di Villacidro Fabio Aru con il 19,4% delle preferenze. Campione italiano di ciclismo su strada ha vestito per due giornate la maglia gialla di leader della classifica al Tour de France. Il suo fan club ufficiale sostiene in questa nuova sfida il Cavaliere dei Quattro Mori che sulle sue pagine social Facebook e Twitter prova a tener testa all'agguerrita concorrenza.

Quarta posizione per Gigi Sanna degli Istentales (12,9%), protagonista di Sa paradura a Cascia per i pastori terremotati e a Torpè per Elia Taberlet, 17enne derubato delle sue pecore. Il cantante-pastore di Nuoro, in un divertente video diffuso via Whatsapp, ha promesso una salsiccia per ogni voto ricevuto.

Seguono al quinto posto in classifica gli chef Vito Senes e Sandro Cubeddu (4,7%) protagonisti della trasmissione Rai La Prova del Cuoco, sesta l'amazzone della Sartiglia Sonia Cadeddu (2,7%), settima l'opinionista della trasmissione #cartabianca su Rai Tre Geppi Cucciari (2,4%), ottavo il surfista sardo-americano Francisco Porcella (1,3%) vincitore del Biggest Wave Award, nona la madrina del Giro d'Italia Giorgia Palmas (1%) e decimo il regista dello spot della birra Ichnusa David Holm (0,4%).



