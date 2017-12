PREMIO SARDEGNA LIVE 2017 | Il candidato Fabio Manuel Mulas

Fabio Manuel Mulas è nato ad Alghero nel 1979 e vive a Thiesi. Dopo varie esperienze come attore, regista e persino scrittore, nel 2017 arriva il grande successo del film Bandidos e Balentes - Il codice non scritto, del quale ha curato la regia.

Il film, i cui dialoghi sono in lingua sarda, è ambientato nella Sardegna degli anni '50 e racconta episodi ambientati in un paese non definito dell’entroterra, tratti dalle annotazioni del diario di quegli anni di un carabiniere di Oristano e legati alle faide e al banditismo. Le spettacolari ambientazioni raccontano una Sardegna dove i monti dell’entroterra la fanno da padrone, e i rifugi dei banditi sono le domus de janas ed i pinnettos di campagna.

La pellicola è stato proclamato miglior film in lingua straniera al Festival Mondiale del Cinema di Milano. Il film, in finale in 122 festival di tutto il mondo per l'intero 2018, compreso il David Donatello, con i suoi 34 award ottenuti, risulta il film più premiato nella storia del cinema sardo.

Per i risultati conseguiti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di inserire Fabio Manuel Mulas nella rosa dei candidati alla V edizione del Premio Sardegna Live che verrà consegnato al Sardo dell'anno 2017.



