Sinergia tra Lega e Regione su randagismo e benessere animale

Zoffili e Maturi (Lega): "Bene il piano di Solinas. Sardegna esempio nazionale"

Di: Giammaria Lavena

"Ieri abbiamo dedicato attenzione a un tema troppo spesso trascurato dalla politica, ma fondamentale sia per il nostro benessere, sia per la salute e la vivibilità delle città: la lotta al randagismo e la tutela dei diritti degli animali quali esseri senzienti".

"A partire dal canile di Villacidro, dove soltanto grazie alla generosità dei volontari e degli operatori i cani sono stati salvati dal rischio annegamento dopo le recenti piogge e che ora necessita di un intervento urgente per prevenire eventi simili in futuro".

Così in una nota congiunta i parlamentari della Lega Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore Lega Sardegna e Filippo Maturi, deputato e Capo Dipartimento del benessere animale per la Segreteria Politica della Lega.

"Tema - spiegano - che abbiamo affrontato anche durante il colloquio con il presidente della Regione Solinas, che si è dimostrato molto attento a questo genere di criticità, così come alla soluzione del problema randagismo per cui è allo studio un piano di sterilizzazioni che metta al centro la sicurezza, la salute, e la tutela dei nostri amici a quattro zampe".

"In questo senso, un esempio modello è certamente la struttura di Quartu, 'Amici del branco', specializzata nell'ospitare cani anziani o menomati che sarebbe altrimenti destinati alla soppressione, a dimostrazione di come la Sardegna stia sempre più diventando un punto di riferimento virtuoso che, come Lega - concludono -, indicheremo a livello nazionale".