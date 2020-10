Di Maio: "Crisi senza precedenti, serve approccio globale"

"Sono convinto che muoversi in modo coordinato e globale sia l'unico modo che abbiamo per dare risposte concrete ai problemi"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"Oggi ci troviamo davanti ad una crisi senza precedenti, con ripercussioni negative che rischiano di protrarsi ancora a lungo. È uno scenario molto complesso e sono fermamente convinto che muoversi in modo coordinato e globale sia l'unico modo che abbiamo per dare risposte concrete ai problemi con cui ci stiamo confrontando ogni giorno. Mi riferisco all'agenda 2030, all'accordo di Parigi che rimangono la cornice per assicurare che la ripresa dalla pandemia sia virtuosa e sostenibile".

A dichiararlo, intervenendo all'evento conclusivo del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 è stato il ministro degli Esteri Luigi di Maio.

"La promozione della salute come pubblico globale è un principio irrinunciabile, anche al di là della situazione contingente legata al Covid", ha spiegato Di Maio, aggiungendo: "Metteremo il tema al centro del vertice sulla salute globale che ospiteremo qui in Italia il prossimo anno in collaborazione con la commissione Europea - ha aggiunto - sono convinto che la serietà con cui il nostro Paese questi appuntamenti possa anche dare forza all'attuazione dell'agenda 2030".