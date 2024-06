Elezioni comunali 2024: iniziato alle 14 lo spoglio

Sono stati chiamati alle urne gli elettori sardi di 27 comuni

Di: Redazione Sardegna Live

È iniziato alle ore 14 lo spoglio delle elezioni comunali per il rinnovo del sindaco e di conseguenza del Consiglio Comunale. Per le amministrative, in Sardegna sono coinvolti 27 Comuni, di cui cinque sopra i 15mila abitanti: parliamo di Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato, Sinnai.

Sono stati chiamati alle urne anche gli elettori di Sorso, Bosa, Castelsardo, San Gavino Monreale, Serrenti, Villagrande Strisaili, Villanova Monteleone, Guasila, Sarule, Golfo Aranci, Samatzai, Sant’Anna Arresi, Calasetta, Ortueri, Putifigari, Genoni, Magomadas, Esterzili, Illorai, Onanì, Sorradile e Sini.

L’eventuale ballottaggio (se nessuno dei candidati ha preso il 50% più uno) nei Comuni con più di 15mila abitanti è fissato per il 23 e il 24 giugno.

L'apertura delle urne e lo scrutinio ha avuto inizio lunedì 10 giugno dalle ore 14, in quanto prima sono stati scrutinate le schede delle Europee. TUTTI I RISULTATI

