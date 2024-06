L'addio di Pizzuto a Sara Pau sui social: "Mancherai infinitamente"

Il consigliere regionale Luca Pizzuto ha affidato a un post l'ultimo saluto a Sara Pau

Di: Redazione Sardegna Live

Il consigliere regionale Luca Pizzuto ha affidato a un post pubblicato sulla sua pagina Facebook l'ultimo saluto e parole di stima per Sara Pau , la ricercatrice 38enne di Carbonia morta a causa di una malattia. " Con un dolore immenso e straziante abbiamo saputo che te ne sei andato. È stato un onore conoscerti ed essere fianco a fianco nell'idea di costruire un mondo migliore per tutti. Brillante, intelligente, amorevole e sempre presente per la tua comunità e per le persone che ti volevano bene ", scrive Pizzuto sui social.

Sara avrebbe dovuto prendere il suo posto nel Consiglio Comunale della città del Sud Sardegna, ma non aveva potuto per motivi di salute. " Quando Francesco De Gregori scrisse che un giocatore lo riconosci dal coraggio dell'altruismo e dalla fantasia pensava sicuramente a persone come te - sono le parole del consigliere -. Mancherai infinitamente e, infinitamente, ti saremo grati e grate per tutto ciò che ci hai dato e lasciato. Ci stringiamo con tutto l'affetto possibile alla tua mamma e al tuo papà, ai tuoi fratelli e ai familiari tutti in questo momento di dolore inimmaginabile. Carissima Sara non sarai mai dimenticata, perché chi fa del bene verrà ricordata per il bene che fa, e perché chi ha compagne e compagni non muore mai ».