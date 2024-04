Assessori XVII Legislatura: ruoli e compiti della nuova Giunta Todde

Nate le prime polemiche per via di una nomina in particolare

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, 8 aprile 2024, sono stati nominati gli assessori della Regione Sardegna dalla Presidente Alessandra Todde. Sono 12 e sono equamente divisi in sei donne e sei uomini.





LAVORO – È Desirè Manca (M5S) a ricoprire la carica di Assessora al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La politica sassarese, 51 anni, è stata la consigliera più votata con oltre 8mila preferenze

AMBIENTE - Rosanna Laconi è l’assessora della difesa dell'Ambiente. Sessantasette anni, dirigente medica al policlinico di Monserrato ed ex sindaca di Dolianova;

CULTURA - Ilaria Portas (sinistra Futura) è stata scelta per l’ambito della Cultura e l’Istruzione. Quarantadue anni, funzionaria in Regione, consigliera comunale di Masainas;

AFFARI GENERALI - Maria Elena Motzo assessora degli Affari generali, personale e riforma della Regione. Nuorese, 46 anni, assessora al Bilancio, Attività produttive e Pubblica istruzione del comune di Bolotana;

TRASPORTI - Barbara Manca ai Trasporti. Cagliaritana, 46 anni, ingegnera e attuale assessora alla Mobilità a Quartu Sant'Elena.

SANITÀ- Armando Bartolazzi, 63anni, ex sottosegretario del primo governo Conte, oncologo romano, sarà l’assessore alla sanità. Sul suo ruolo sono state solevate delle polemiche da Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente del Dipartimento insularità della Camera, che ha così commentato la scelta di Todde "Con la nomina di un 'non sardo' alla Sanità la Presidente Todde sfiducia la sua stessa coalizione"

URBANISTICA - Francesco Spanedda è stato scelto per il ruolo di assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica. Nato a Sassari, 56 anni, architetto e docente dell'Università di Sassari.

BILANCIO - Giuseppe Meloni (PD) vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio, Programmazione, credito e assetto del territorio. Nato a Tempio Pausania, 45 anni;

INDUSTRIA - Emanuele Cani (ex segretario dem), assessore all'Industria. Nato a Carbonia, 56anni;

LAVORI PUBBLICI - Antonio Piu (Alleanza Verdi Sinistra) ai Lavori pubblici. Nato a Sassari, 43 anni, consigliere regionale uscente; “Un impegno sicuramente importante, ci inseriamo in un assessorato nel quale le risorse non mancano” queste le prime parole di Antonio Piu, che si è detto pronto a confrontarsi con il Governo nazionale e nello specifico con il ministro Matteo Salvini. “Vogliamo incidere sull’edilizia popolare, uno di quei settori che la nostra Regione ha trascurato per troppi anni. Dalle periferie può nascere una rivalsa dal punto di vista socioeconomico”.

TURISMO - Franco Cuccureddu (Orizzonte comune) assessore del Turismo, artigianato e commercio. Ex sindaco di Castelsardo, 58 anni;

AGRICOLTURA - Gianfranco Satta (Progressisti) all’Agricoltura e riforma agro-pastorale. Nato a Nulvi, perito agrario, 52 anni.