Antonio Piu è il nuovo assessore regionale ai Lavori Pubblici

L'esponente di Alleanza Verdi Sinistra è alla sua seconda legislatura

Di: Redazione Sardegna Live

Con quasi 5mila preferenze raccolte è stato l'uomo più votato nella circoscrizione di Sassari. Ora Antonio Piu è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici della Giunta guidata da Alessandra Todde.

CHI È. Sassarese, classe 1980, può vantare un'esperienza decennale a livello politico. Già consigliere regionale nella scorsa legislatura con l'incarico di Questore del Consiglio Regionale, alla recente tornata elettorale era candidato con Alleanza Verdi Sinistra e ha raccolto 4976 preferenze.

L'ESPERIENZA A SASSARI. Prima di essere eletto in Consiglio Regionale è stato assessore con delega alle Politiche per le Infrastrutture della Mobilità urbana e rurale del comune di Sassari (dal 2015 al 2019) nella Giunta guidata da Nicola Sanna. In precedenza, per circa un anno, è stato presidente del Consiglio Comunale di Sassari e per qualche mese nel 2014 assessore con delega ai Lavori Pubblici e decoro urbano.

LE PRIME PAROLE. “Un impegno sicuramente importante, ci inseriamo in un assessorato nel quale le risorse non mancano” queste le prime parole di Antonio Piu, che si è detto pronto a confrontarsi con il Governo nazionale e nello specifico con il ministro Matteo Salvini. “Vogliamo incidere sull’edilizia popolare, uno di quei settori che la nostra Regione ha trascurato per troppi anni. Dalle periferie può nascere una rivalsa dal punto di vista socioeconomico”.