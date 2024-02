Sardegna: Bersani, 'opposizione deve capire che c'è un mondo che chiede l'alternativa'

Bersani: "In Sardegna c'è stato uno squillo di trombe"

Di: Adnkronos

Roma, 28 feb (Adnkronos) - In Sardegna "c'è stato uno squillo di trombe. Man mano che si vede meglio cos'è e cosa sarà questa destra, perché non cambierà, i partiti del centrosinistra e dell'opposizione devono capire che c'è un mondo più grande di loro, un mondo che chiede ai partiti di mettersi al servizio di un'alternativa non può essere solo politica ma anche sociale, civile e morale". Lo ha detto Pierluigi Bersani a Otto e mezzo, la La7, spiegando: "C'è qualcosa fuori che pretende di essere guidato e capito".

"Non ho mai pensato che Meloni fosse invincibile. C'è una destra molto forte ma c'è anche un resto del mondo che non si concepisce come un'area che organizza un'alternativa. Il punto è questo", ha detto ancora Bersani.

"Il M5S è nato contro il Pd come il Pd per anni lo ha ritenuto il nemico principale, perdendo un sacco di voti facendoli guadagnare a loro. Se qualcuno dice che l'alleanza sia impossibile deve anche essere onesto e concludere dicendo che l'alternativa è tenersi la destra al governo. Invece, penso che per fare un'alleanza bisogna innanzitutto volerla, tutto il resto è aggiustabile", ha spiegato Bersani.