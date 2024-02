Giornata di pausa per Todde. La prossima settimana sarà in Abruzzo

Oggi giornata con amici e famiglia, domani a confronto con lo staff in attesa della proclamazione ufficiale

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà una giornata tra amici e famiglia, quella di oggi, per la nuova presidente della Regione, Alessandra Todde. Il giorno dopo il bagno mediatico tra conferenza stampa, interviste per tutta la mattinata e il pomeriggio e partecipazione ai talk politici televisivi serali, Todde, che si trova comunque a Cagliari, oggi si prende una pausa per ricaricare le batterie prima di dare il vero e proprio start alla macchina organizzativa che la porterà presto a Villa Devoto.

Domani mattina, infatti, è previsto un momento di confronto con lo staff per un'analisi del voto a bocce ferme, sempre in attesa della proclamazione ufficiale. Poi ancora partecipazioni alle trasmissioni televisive di punta nazionali.

Ma si palesa già una nuova battaglia fuori dai confini dell'Isola: la neo governatrice, infatti, la prossima settimana volerà in Abruzzo, trasferta già annunciata ieri e confermata oggi: andrà a supportare M5s e Pd nella campagna per le regionali, in attesa di poter convocare la prima riunione del nuovo Consiglio regionale e di insediarsi.