Lucia Chessa. "Spero di avere le energie per quello che ci aspetta"

Regionali. Lucia Chessa ha commentato il voto in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

" È stato un mese indimenticabile. Prima la composizione delle liste, mettendo assieme 32 persone idealiste e generose, disposte a metterci la faccia pur sapendo che non c'era niente da raccogliere e molto da osare. Che c'era solo da rispondere a quel senso civico che ti impone di lavorare, e tanto, non per un interesse tuo personale, ma per quello che ritieni un interesse comune. Poi la campagna elettorale. Entusiasmante, frenetica e faticosa. Un viaggio ricchissimo: di esperienze, conoscenza, umanità, socialità, solidarietà. Mai un momento di sconforto. Mai il dubbio che non ne valesse la pena, anzi sempre la piena percezione della bellezza di una politica coerente, onesta, pulita. Sempre la piena percezione della forza di un pensiero rigoroso, lineare, generoso. pensiero libero ", l'insegnante Lucia Chessa , 63enne di Bitti, candidata presidente di Sardegna R-Esiste , commenta i risultati del voto in Sardegna del 25 febbraio, che l'ha vista raccogliere un previsto 1%.

" Grazie infinite a tutti i miei candidati - continua Chessa - anche a quelli che con candidatura di servizio ci hanno permesso di chiudere al minino le liste. (32 candidati invece che 60, tanti ce ne starebbero in una lista unica) consentendoci di testimoniare una Grazie a tutti quelli che si sono resi disponibili in mille modi ad incoraggiare, sostenere, lavorare, aiutare, spingere. Grazie a quelli che si sono fatti contagiare dalla nostra passione, dal nostro entusiasmo e speranza che ci promettono aiuto da oggi in poi " .

" Spero di avere le energie e di essere all'altezza di tutto quello che ci aspetta da adesso in poi - e concludono -. W Sardigna R-Esiste. Vi abbraccio tutti ".