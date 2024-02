Regionali, Conte in Sardegna: "Maggioranza è divisa su tutto"

Giuseppe Conte è in Sardegna per il suo tour elettorale a sostegno della candidata Alessandra Todde

Di: Redazione Sardegna Live

Giuseppe Conte , a Sassari per il suo tour elettorale in Sardegna a sostegno della candidata del campo largo Pd-M5s Alessandra Todde, ha dichiarato: " La maggioranza è divisa su tutto; litigano sulla protesta dei trattori e cercano di accusarsi a vicenda per le nuove tasse che hanno introdotto in agricoltura. Litigano anche sul terzo mandato dei presidenti di Regione, sono d'accordo solo sulle nuove tasse e nuovi tagli ".

" Sulla legge di Bilancio che ha introdotto nuove tasse, tagli e sacrifici agli italiani senza alcuna prospettiva di sviluppo per il Paese, tutte le forze di maggioranza erano perfettamente d'accordo ", ha poi continuato.

Lezione di diritto all'Università di Sassari

Il leader del M5S ha risposto all'invito dell'Università di Sassari, dove in passato ha lavorato come docente, e ha tenuto una lezione di diritto " L'impresa "sapiens " - La disciplina di impresa tra diritto, economia, etica e politica", nell'aula magna dell'ateneo, gremita di studenti. L'ex presidente del Consiglio al termine della lezione si è soffermato a parlare con gli studenti e si è intrattenuto con il rettore, Gavino Mariotti, e con i docenti ricordando anche i suoi trascorsi da docente a Sassari.