"Impresentabili". Pais: "Solidarietà a Valeria Satta messa alla gogna"

Il presidente del Consiglio regionale: "Valeria Satta messa alla gogna senza sentenza di condanna per una assurda norma"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sostegno all'assessore Valeria Satta che per una assurda norma viene messa alla gogna senza alcuna sentenza di condanna. Siamo certi che l'assessore Satta abbia sempre operato nel pieno rispetto della legge". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale e coordinatore regionale della Lega Sardegna Michele Pais.

L'assessore all'agricoltura Valeria Satta, infatti, nei giorni scorsi è stata inclusa nella lista dei candidati alle prossime elezioni regionali "impresentabili" stilata dalla Commissione antimafia.

"Non entriamo nel merito delle vicende processuali che devono avere loro corso - aggiunge Pais -, e per il massimo rispetto del lavoro dell'Autorità giudiziaria. In quella sede l'assessore Satta saprà dimostrare la massima correttezza della sua azione senza che ciò possa essere strumentalizzato a soli fini politici".