Bonus 600 euro, al via pagamento per iscritti a casse private

A comunicarlo è stata la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Di: Redazione Sardegna Live

È stato pubblicato il Decreto interministeriale per il pagamento del bonus di 600 euro per il mese di aprile in favore degli iscritti alle casse di previdenza private. L'importo verrà erogato automaticamente dalle casse, senza bisogno di presentare una nuova domanda, a tutti i professionisti che abbiano fruito del bonus per il mese di marzo. Inoltre, è prevista l’erogazione anche in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale”.

A comunicarlo è stata la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

“A breve – ha detto - i professionisti (avvocati, psicologi, giornalisti, architetti solo per citarne alcuni) non titolari di pensione o di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potranno fare domanda alla cassa di appartenenza, che provvederà a verificare i requisiti e a erogare il bonus”.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il Decreto: