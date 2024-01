Regionali: fatica a chiudere le liste in Sardegna, ancora poche ore

Mancano ancora poche ore per la presentazione delle liste sulle otto circoscrizioni elettorali nei tribunali sardi

Di: Redazione Sardegna Live

Mancano ancora poche ore per la presentazione delle liste sulle otto circoscrizioni elettorali nei tribunali sardi da parte delle forze politiche che intendono correre alle regionali del 25 febbraio in Sardegna: Cagliari riceve le liste per Cagliari, Medio Campidano e Sulcis, aperti sino alle 20 anche gli uffici a Oristano, Lanusei, Nuoro, Tempio e Sassari.

Nel centrosinistra per il campo largo avevano già concluso ieri sia Pd che M5s, Avs ha già presentato gli elenchi per Cagliari, Medio Campidano e Sulcis e completerà in giornata. Al lavoro anche i Progressisti, Psi e Orizzonte Comune, che sta presentando liste composte da amministratori locali.

Il centrodestra fa più fatica a trovare la quadra. Stamattina hanno concluso la presentazione di Forza Italia e l'Udc, termineranno oggi anche i Riformatori. Ma la ricerca dei candidati non è un'operazione facile: mancano all'appello le principali circoscrizioni per Fdi, ancora attesa per la Lega e il Psd'Az.

Si prende tutto il tempo anche Renato Soru e la sua lista Progetto Sardegna, l'unica che doveva raccogliere le firme per potersi presentare, mentre hanno già provveduto gli indipendentisti di Liberu, che ha presentato una lista di 58 consiglieri, e Vota Sardigna, che richiesta Sardegna Chiama Sardegna, iRS e ProgReS.

Mancano all'appello ancora anche le liste delle due candidate outsider Maria Rosaria Randaccio, con Forza al popolo, e Lucia Chessa con Sardigna R-Esiste . Oltre a quella degli uscenti e degli ex che ci riprovano dopo essere stati fermi uno o più giri , si preannuncia la carica dei sindaci e degli amministratori locali: quasi tutte le forze hanno scelto di puntare su chi ha ho avuto esperienze di gestione dell'amministrazione cittadina.

Dopo la scadenza delle liste saranno gli uffici della Corte d'Appello di Cagliari a verificare tutti i requisiti ed eventuali vizi nella documentazione prima di approvare ufficializzare le candidature.

Per la presentazione ufficiale dei cinque aspiranti governatori si deve attendere giovedì 25 gennaio alle 20.