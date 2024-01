Sanità, Agus (Progressisti): "Subito in aula le modifiche promesse"

I Progressisti chiedono che vengano rispettati gli impegni presi durante l’ultima riunione della Commissione sanità

Di: Redazione Sardegna Live

Adeguare le spettanze dei pazienti talassemici e oncologici a quelle già previste per altre categorie e migliorare le condizioni di trattamento e sostegno oggi riservate alle persone sottoposte al trapianto di organi : sono i due impegni presi formalmente e all'unanimità davanti ai vertici delle associazioni di pazienti più rappresentativo audite in Commissione durante l'ultima riunione della Commissione sanità, spiegano in una nota i Progressisti , sottolineando che si tratterebbe di misure perfettamente compatibili con il bilancio regionale che rappresenterebbero per molte persone e nuclei familiari un enorme aiuto.

" Sembrava quasi una cosa seria e invece si trattava solo di (pessima) campagna elettorale - ha dichiarato Francesco Agus - agli impegni presi in Commissione non è seguito niente: nella finanziaria discussa a dicembre è stato reso impossibile presentare emendamenti per ragioni di tempo. così i problemi sollevati dalle associazioni sono stati ancora una volta dimenticati ".

Il Consiglio è stato convocato il 23 gennaio " per quella che sarà, con tutta probabilità, l'ultima seduta di questa sciagurata legislatura ", si legge nel comunicato. " Si parlerà di istruzione e del finanziamento dovuto a una squadra sportiva. Non delle spettanze dovute alle persone fragili ancora una volta prese in giro. Una presa in giro nella presa in giro.

Per quanto ci riguarda - spiega Agus - annunciamo la presentazione di un progetto di legge ad hoc e la nostra indisponibilità a discutere, martedì, variazioni di bilancio di ogni natura che non comprendono anche le modifiche normative promesse da mesi alle associazioni dei pazienti ".