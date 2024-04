Sanità, Todde: "Attesa per le visite è l'urgenza più importante"

Alessandra Todde ha parlato della situazione della sanità in Sardegna e delle prossime mosse della giunta

Di: Redazione Sardegna Live

Alessandra Todde , al termine della giunta di questa mattina, ha risposto ai giornalisti in merito alla questione sanità : " C'è una situazione pregressa molto importante e bisognerà fare degli interventi strutturali, sia aumentando le risorse, ma soprattutto operando sulla riorganizzazione anche dei sanitari sui territori. Quella delle attese per le visite specialistiche è l'urgenza più importante che dobbiamo prenderci in carico ".

" Abbiamo già fatto un primo passaggio relativo all'analisi delle risorse per capire se possiamo dotarci di fondi aggiuntivi da mettere sulle liste d'attesa e contiamo di avere dei primi atti già nelle prossime settimane ". Poi nel contingente c'è stato un problema nei sistemi di prenotazione al Cup: " Abbiamo verificato che era un problema di sistemi informativi e nella gestione delle prenotazioni, siamo in contatto con i tecnici perché si risolva il più in fretta possibile ".