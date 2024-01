Regionali. Italia Viva con Renato Soru, “idee e programmi comuni”

Annunciata la decisione: "In merito alle prossime elezioni regionali Italia Viva ha sempre guardato con interesse alla proposta politica, civica e sardista, portata avanti in questi mesi da Renato Soru"

Di: Redazione Sardegna Live

Italia Viva di Matteo Renzi sosterrà Renato Soru alle elezioni regionali del 25 febbraio in Sardegna.

Con una nota la presidente regionale del partito, Claudia Medda, ha annunciato la decisione. "In merito alle prossime elezioni regionali Italia Viva ha sempre guardato con interesse alla proposta politica, civica e sardista, portata avanti in questi mesi da Renato Soru - scrive Medda-. Ci accomunano idee, programmi e prospettive di sviluppo per una regione sempre più moderna, inclusiva e vicina ai suoi abitanti".

"Riteniamo inaccettabili le offerte politiche della destra sovranista e della sinistra massimalista e populista", sottolineano da Italia Viva. Del partito fa parte anche l'attuale e uscente assessora dell'Industria della giunta di Christian Solinas, Anita Pili, che lo scorso settembre ha lasciato il movimento del consigliere centrista Stefano Tunis per aderire al partito di Renzi.