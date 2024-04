Attacco Iran su Israele, Renzi: "Dov'è l'Europa?"

"Bene il G7 oggi, ma il vero problema è il pericolo del terrorismo islamico", ha detto il presidente di Italia Viva

Di: Adnkronos

"Le teocrazia iraniana non riesce a coinvolgere in una coalizione gli altri paesi arabi ed è un bene, non seguono la follia teocratica dell'Iran". Così Matteo Renzi a SkyTg24 in merito all'attacco dell'Iran su Israele.

"L'Iran ha fatto un'operazione di gran impatto mediatico, Israele ha raggiunto obiettivo di fermare ogni attacco ma in tutto questo dove è l'Europa che non tocca palla su nessuno di questi dossier, stanno a fare i tweet...".

"E' una riunione doverosa, ha fatto bene Biden a chiederla in accordo con la presidente di turno Meloni ma è ordinaria amministrazione, bene così. Ma il vero tema non è il G7 oggi, il vero problema è il pericolo del terrorismo islamico, che è la più grande minaccia oggi per il mondo. - ha detto il presidente di Italia Viva sul G7 convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni - "Occorre una discussione un po' più profonda e questa non è una partita che non riguarda solo Israele. In Italia questo dibattito non lo fa nessuno".