Costituente per Sassari: incontri coi candidati, lunedì tocca a Soru

Lunedì 15 gennaio primo incontro promosso dall’associazione con i candidati presidenti alle elezioni regionali

Di: Redazione Sardegna Live

In vista delle elezioni regionali, la Costituente per Sassari promuove incontri con i candidati alla presidenza sui temi oggetto del progetto per la città che l’associazione sta portando avanti da tre anni.

Si comincia con Renato Soru (alla guida dell'alleanza Progetto Sardegna-Coalizione Sarda) che lunedì 15 gennaio, dalle 16 alle 18, nella sede della Costituente in viale Umberto 122, dialogherà con Stefano Sotgiu, economista pubblico esperto in processi partecipativi e pubblica amministrazione e componente della Costituente per Sassari.

“Seconda autonomia e partecipazione democratica” è l’argomento che verrà affrontato nel corso dell’iniziativa proposta per offrire strumenti di conoscenza sulla democrazia partecipativa, nuova frontiera del coinvolgimento dei cittadini nel governo delle città.

L’incontro è aperto a tutti e sarà l’occasione per sperimentare la partecipazione attiva dei presenti al dibattito. Dopo Soru, la Costituente ospiterà anche Alessandra Todde, per il Campo largo, e il candidato del centrodestra di cui non è stato ancora reso noto il nome ufficialmente.