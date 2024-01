Regionali: Luisa Murru sindaca di Monastir con Todde

Luisa Murru, sindaca di Monastir, si candida nella lista 'Alleanza Verdi e Sinistra', a sostegno di Alessandra Todde

Di: Redazione Sardegna Live

Luisa Murru, sindaca di Monastir, scende in campo per le prossime elezioni regionali e si candida ufficialmente nella lista 'Alleanza Verdi e Sinistra', a sostegno della di Alessandra Todde: “Dopo anni di esperienza nell’amministrazione comunale di Monastir mi sento pronta ad affrontare una nuova sfida, guidata dagli stessi valori di uguaglianza, solidarietà e trasparenza che mi hanno sempre caratterizzata. Per questo ho scelto di mettermi al servizio della Sardegna nella lista 'Alleanza Verdi e Sinistra' con Alessandra Todde candidata presidente, in quanto espressione delle qualità che mi rispecchiano e degli obiettivi che perseguo da sempre”.

“Come in passato - spiega Murru - anche stavolta nessuna promessa elettorale se non quella di rinnovare il mio impegno per le politiche sociali attinenti alla famiglia, alla sanità, alla formazione e all’occupazione giovanili, con particolare attenzione anche verso la riqualificazione degli adulti ai fini di un reinserimento nel mondo del lavoro”.

La sindaca vuole continuare, anche se in un’altra veste, a dare il suo contributo “per lo sviluppo e la crescita dei territori, avendo a cuore le questioni ambientali, perché solo così potremo veramente lavorare ‘insieme per il futuro’, garantendo il benessere di tutte le comunità.”

“Bisogna ripartire attuando politiche concrete ed efficaci capaci di rispondere alle necessità della popolazione sarda, incentivando gli aiuti per chi versa in condizioni di difficoltà affinché i diritti essenziali non vengano mai sacrificati e siano sempre garantiti”, conclude la prima cittadina di Monastir.