Solinas convoca riunione Psd'Az, il governatore preme per la conferma

Il presidente uscente ha convocato a Cagliari la direzione nazionale del Psd'Az

Di: Redazione Sardegna Live

Christian Solinas ha convocato a Cagliari, per domani pomeriggio, la direzione nazionale del Psd'Az. All'ordine del giorno, come primo punto, l'analisi della situazione politica. La riunione, aperta ai componenti del gruppo consiliare e alla delegazione presente in giunta, si terrà nella sede nazionale di viale Regina Margherita 6, alle ore 17.

Il tema caldo è quello delle elezioni regionali, dove il muro contro muro fra FdI e Lega accende il dibattito interno al centrodestra sulla scelta del governatore: il partito della premier Meloni insiste su un cambio di rotta con la candidatura di Truzzu, mentre i membri del Carroccio rivendicano un progetto "di continuità" con la conferma del presidente uscente.

Anche il Psd'Az sin da subito ha chiarito che non essendo stata raggiunta l'unanimità la candidatura di Truzzu - supportato dalla maggioranza - non può intendersi come quella di tutto il centrodestra. Solinas quindi, insieme a tutti i sardisti e alla Lega, insiste per essere lui il candidato naturale nel segno della continuità, e per questo ha chiamato a raccolta il partito.