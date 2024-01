Regionali '24, i candidati dei Riformatori per la città di Alghero

Le elezioni regionali in Sardegna si avvicinano: chi sono i nomi dei candidati dei Riformatori nella lista della circoscrizione di Alghero?

Di: Redazione Sardegna Live

Le elezioni regionali in Sardegna si avvicinano ei Riformatori hanno annunciato i loro candidati di Alghero .

Francesco Marinaro e Maria Vittoria Porcu (nota Mavi) saranno i nomi nella lista della circoscrizione della città del Nord dell'Isola.

L'avvocato Francesco Marinaro, conosciuto tra l'altro nell'ambito sportivo come rugbista e pallanuotista, "si è sempre distinto per il suo impegno locale con il nostro partito", si legge nella nota, mentre la dottoressa Mavi Porcu, Laureata in Giurisprudenza , si occupa di progetti di tutela e promozione della lingua e cultura sarda ed algherese, nonché di progetti contro la dispersione scolastica e progetti europei.

In particolare, spiega il coordinatore cittadino Alberto Bamonti, " si concentreranno su questioni cruciali per Alghero e l'intero territorio del nord-ovest della Sardegna, quali sanità, trasporti e infrastrutture, disabilita, rispondendo alle attese della comunità da troppo tempo trascurate. L 'obiettivo - prosegue - è fare squadra con la città, unendo le forze per portare in modo più incisivo le istanze del nostro territorio ".

" Con la partecipazione attiva e l'impegno di tutti, lavoreranno per affrontare le sfide locali e assicurare che le voci della nostra comunità siano ascoltate e rappresentate con determinazione in Regione ", conclude Bamonti.