Regionali Sardegna: tra una settimana il programma del centrodestra

Quello di questa mattina "è stato un incontro molto positivo", ha detto Fausto Piga (FdI). La bozza di programma il 12 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live

Fausto Piga , presente per Fratelli d'Italia alla riunione di questa mattina all'hotel Flora di Cagliari, ha comunicato la conclusione della prima sessione per elaborare il programma del centrodestra da presentare per le prossime elezioni regionali; il 12 dicembre, tra una settimana, il prossimo appuntamento : " È stato un incontro molto positivo, abbiamo analizzato le linee programmatiche di cinque anni fa ed evidenziato gli obiettivi raggiunti e quelli per cui servono ancora da lavorare ".

" Il tavolo è aggiornato a martedì prossimo alle 11 - ha annunciato Piga - ciascuna forza politica porterà un tema strategico da sviluppare insieme. Ne uscirà una bozza di programma da condividere con i segretari e poi sui territori ". Alla riunione hanno partecipato tutte le otto singole che al momento fanno parte della coalizione di centrodestra che si presenterà alle prossime consultazioni: Fdi, Lega, Psd'Az, Fi, Udc, Riformatori, Grande Centro, Idea Sardegna .